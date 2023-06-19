الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يُعلن ضم "خوسيلو" من إسبانيول على سبيل الإعارة

خوسيلو
خوسيلو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع خوسيلو، مهاجم إسبانيول، وذلك على سبيل الإعارة خلال الموسم الجديد 2023 - 2024.

ريال مدريد يعلن تعاقده مع خوسيلو من إسبانيول على سبيل الإعارة

وأصدر النادي الملكي بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد خلاله توصل النادي لاتفاق مع إسبانيول بشأن الحصول على خدمات خوسيلو في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، مع وجود خيار الشراء في نهاية العقد.

وأضاف ريال مدريد في بيانه، أن سيتم تقديم خوسيلو إلى وسائل الإعلام كلاعب جديد في ريال مدريد، غدًا الثلاثاء.

يذكر أن خوسيلو كان قد انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب لمدة موسمين في كاستيا، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول لريال مدريد في عام 2011.

 كما نجح خوسيلو، صاحب الـ33 عامًا، في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2023 مع منتخب إسبانيا، أمس الأحد.

 وتوّج منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة النهائية بالتعادل السلبي.

خوسيلو

من جانبها، أشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد تعاقد مع خوسيلو مقابل 500 ألف يورو، مع خيار الشراء النهائي مقابل 1.5 مليون يورو.

وشارك خوسيلو في 38 مباراة مع إسبانيول في الموسم الماضي 2022 - 2023، سجل خلالها 17 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتُعد هذه الصفقة الرابعة لفريق ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع كل من: جود بيلينجهام، فران جارسيا وبراهيم دياز.

خوسيلو ريال مدريد اسبانيول دوري الأمم الأوروبية منتخب اسبانيا

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