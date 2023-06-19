أحمد نويصر: إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات خطوة جادة لتوفير السلع الأساسية

أشاد النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، بتدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية /تجارية" بمحافظة كفر الشيخ.

وقال النائب أحمد سعد نويصر، في بيان له اليوم، إن إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة تعد من الخطوات الهامة التي يمكن اتخاذها لتطوير منظومة التجارة الداخلية في البلاد، وذلك بسبب أهميتها في تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما يؤدي إلى توفيرها للمستهلك بأسعار مناسبة في كافة المناطق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكثير من المستهلكين في مختلف المحافظات، يعانون من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وذلك بسبب عدم توفرها بشكل كافي في هذه المناطق، مما يضطر المستهلكين إلى البحث عن هذه السلع والمنتجات في المدن الأخرى، مما يزيد من تكاليف التصدير والشحن، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة يأتي كحل لهذه المشكلة، حيث يتم توفير هذه السلع والمنتجات في المناطق التي يتم إنشاء هذه المناطق فيها، مما يقلل من حلقات التداول ويوفر هذه السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

واستكمل النائب أحمد سعد نويصر: وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة يساعد على تطوير منظومة التجارة الداخلية في البلاد، حيث يتم تحسين عملية الشحن والتصدير، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإيرادات المحلية وتحسين اقتصاد البلاد.

واختتم عضو مجلس النواب قائلا: فإن إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة يعد خطوة هامة في تطوير منظومة التجارة الداخلية في البلاد، حيث يؤدي إلى تقديم سلاسة أكبر في عملية التداول وزيادة توافر السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين في كافة المناطق.