الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توفر 20 ألف فرصة عمل.. تفاصيل المنطقة اللوجستية في كفر الشيخ

وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس

دشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندى ،وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج،  واللواء جمال نور الدين، محافظ  كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، و إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ مشروع  انشاء ووضع حجر الأساس  لمنطقتين "لوجستية /تجارية " بمحافظة كفر الشيخ  على مساحة ٢٢ فدان تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة نصف الجملة ،أنشطة تعبئة وتغليف ،ومخازن تبريد وتجميد  أنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية  وغيرها من الانشطة الأخرى "، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر.

وأكد وزير التموين أن المناطق اللوجيستية فى محافظة كفر الشيخ تتضمن  إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية  /إدارية/ولوجستية  بقيمة استثمارات تصل من  ٥ الى ٦ مليار جنيه ،لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار  السنوات الماضية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى ، وتتضمن مناطق لوجستية  ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن  استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب  من 10 إلى 15 % من إجمالي السعر  النهائى للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق  اللوجستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.‬‬‬

وتأتي تلك الخطوات التنموية الاقتصادية الهامة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية والذي يأتي علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

التموين كفر الشيخ السيسي وزيرة الهجرة المنطقة اللوجيستية

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