الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصريحات عامر حسين تشعل غضب أندية المظاليم.. وتفتح النار على اتحاد الكرة

عامر حسين
عامر حسين

تسببت تصريحات عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، التي أدلى بها لأحد البرامج التليفزيونية، أمس الإثنين، في إثارة غضب الأندية التي تلعب في دوري المظاليم سواء الأندية التي تأهلت لدوري المحترفين أو التي الموجودة في دوري القسم الثاني.

تصريحات عامر حسين تؤكد أن اتحاد الكرة يحاول امتصاص غضب أندية القسم الثاني، بعد إصرار الجبلاية على تطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل وهبوط 10 أندية من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، ما أدى لهبوط عدد من الأندية الشعبية والجماهيرية وفي مقدمتها الترسانة ومنتخب السويس والمنصورة والأوليمبي وكفر الشيخ.

وتسعى الأندية الهابطة، لعقد جمعية عمومية غير عادية لإجبار اتحاد الكرة على إلغاء دوري المحترفين، والإبقاء على دوري القسم الثاني من ثلاث مجموعات دون تغيير.

عامر حسين أشار في تصريحاته، إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في دوري المحترفين الموسم المقبل سيصعدان مباشرة للدوري الممتاز، بينما يخوض الفريق صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع الفرق الثلاث التي تصدرت مجموعات دوري القسم الثاني يصعد منها فريق واحد للدوري الممتاز.

هذه التصريحات ساهمت في تكوين جبهة أخرى من المعارضة لاتحاد الكرة تضم الأندية التي تأهلت فعليا لدوري المحترفين، والتي سترفض النظام الذي أعلن عنه عامر حسين؛ لأن الاتفاق بين اتحاد الكرة والأندية كان واضحًا وصريحًا ويقضي بصعود ثلاثة فرق من دوري المحترفين مباشرة للدوري الممتاز وتغيير الاتفاق سيواجه برفض شديد من الأندية، وهو ما ينذر بأزمة كبرى لن يستطيع مسئولو اتحاد الكرة تحمل تبعاتها، لذلك يسعى مسئولو اتحاد الكرة للتواصل مع الأندية خلال فترة القادمة للتوصل لحل يرضي الجميع، وأن كان هذا صعبا بل يكاد يكون مستحيلا لاصرار الأندية على موقفها.

دوري القسم الثاني اتحاد الكرة عامر حسين الترسانة الأوليمبي

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