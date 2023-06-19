الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: القيادة السياسية حريصة على رفع وعى الشباب

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال نادر الخبيرى عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعبت دورا هاما فى جذب الشباب ورفع وعيهم، لمحاولة إيقاف هروب العقول المصرية للخارج الذى يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه الشباب المصري في الوقت الحالي، حيث يؤدي هذا الأمر إلى فقدان الكثير من المواهب والخبرات التي يحتاجها الوطن في مختلف المجالات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت فى الفترة الأخيرة هجرة كبيرة للعديد من المثقفين والمبدعين والخبراء في مختلف المجالات، وذلك بسبب عدم توافر فرص عمل جيدة وإمكانية تحقيق طموحاتهم في بلدهم، وهذا يضع على عاتق الحكومة الكثير من المهام الضرورية التى يجب أن يتم تنفيذها بشكل سريع لوقف هجرة العقول المصرية.  

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بسبب هذا الأمر، يعمل الكثير من أعداء الدولة المصرية في زرع الشعور بالإحباط والإحساس بعدم الانتماء للوطن في قلب الشباب المصري، مشيراً إلى أن هروب العقول يؤدي إلى نقص حاد في المؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية، حيث يفتقر الوطن إلى الخبرات والكفاءات التي تساعد في تطوير هذه المؤسسات وتحسين جودة التعليم والثقافة.
وطالب النائب نادر الخبيري الحكومة المصرية بتوفير فرص عمل جيدة للشباب وتحسين الظروف المعيشية لهم، بالإضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتحفيز المثقفين والخبراء على البقاء في بلدهم والعمل على تطويره.
كما أكد عضو مجلس النواب أهمية أن يتولى الشباب المصري دورًا فاعلاً في مواجهة هذه المشكلة، حيث يجب عليهم تحديد أولوياتهم وأهدافهم بشكل جدي، والعمل على تحقيقها داخل حدود بلدهم. كذلك، يجب على الشباب أن يستغلوا كافة الفرص التي تتاح لهم لتطوير مهاراتهم وخبراتهم، سواء كان ذلك من خلال التعليم أو العمل في مجالات مختلفة.

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