الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مستشفى جنين: لدينا 22 إصابة وهناك 40 فى مستشفيات المدينة بين القطاع العام والخاص

مخيم جنين في الضفة
مخيم جنين في الضفة الغربية

قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إن ما وصل حتى الآن 22 إصابة في مستشفى جنين الفلسطيني فقط، وهناك 40 إصابة أخرى في مستشفيات المدينة بين القطاع العام والخاص، ما بين حالات خطرة بإصابات في الرأس والصدر.
وتابع بكر، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن كوادر الهلال الأحمر تتحدى الخطر وتعمل في ظروف خطرة، فيما نحن نحاول تشغيل أجهزتنا عبر مولدات كهربائية لنتجاوز قطع التيار الكهربائي عن مناطق بجنين.
وأضاف أن مستشفى جنين يضطر أحيانًا لنقل المصابين رغم خطورة هذه العملية لتوفير قدر أكبر من الرعاية، حيث نعاني من نقص شديد في تخصصات جراحات الأعصاب والأوعية الدموية والتي هي من أكثر التخصصات احتياجًا في هذه الظروف، مشيرًا إلى أن أعداد الجراحين محدودة، وهذا يشكل أيضًا تحديًا لإسعاف هذا العدد من المصابين في نفس الوقت.

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