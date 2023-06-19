الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل 123 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.
 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
 

كما قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 123 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. 

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بلقاس وشربين ومنية النصر وتمى الأمديد والمنصورة والمنزلة والمطرية ودكرنس والجمالية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد(396بطاقة) ومحاضر تجميع دقيق بكمية ( 31 شيكارة) ومحاضرغلق في مواعيد العمل الرسميه ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (33 شيكارة) ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار و محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و محاضر غش تجارى و تم التحفظ علي عدد 5 طن زيت طعام خليط صويا وعباد الشمس و600 عبوه زيت و2000 عبوة فارغة و2400 علبه سجائر وتم إعدام 20 كجم لحوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين. 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الاسواق المواطنين

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