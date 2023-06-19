الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم: توريد 172 ألفًا و597 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

قمح
قمح

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 172 ألفًا و597 طناً و86 كيلوجراماً حتى الآن، لافتاً إلى أن العمل يجري على قدمٍ وساق لاستقبال كافة الأقماح من الموردين من قبل المزارعين والتجار.

وأكد المحافظ حرص المحافظة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيراً إلى أهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيراً على المزارعين والتجار.

وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً التنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة، لتذليل أي عقبات قد تحدث أثناء عمليات توريد الأقماح، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.

ولفت إلى تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومي، حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية، مشدداً على عدم تخزين أي كمية من القمح، سواءً لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين.

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، آليات الاستغلال الأمثل لكافة مكونات عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

وتناول الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل لكافة مكونات عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتى تم تأهيلها بالتنسيق بين محافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، ومنها مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، ومشروع تطوير مجمع المواقف بالحواتم، إضافة لمشروع إنتاج السجاد المزمع تنفيذه بقرية دسيا، التابعة لمركز الفيوم.

محافظ الفيوم توريد 172 ألف و597 طنا من الأقماح بشون وصوامع المحافظة القمح

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