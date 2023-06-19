"القاهرة الإخبارية" تعرض إنفوجرافًا عن مخيم جنين فى الضفة الغربية (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" إنفوجرافا تفصيليا عن مخيم جنين، بعد أحداث الاقتحامات والمداهمات التي قامت بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.

وجاء في الإنفوجراف ما يلي:-

مخيم لاجئين أقيم عام 1953.

يقع في الجانب الغربي لمدينة جنين.

يخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية منذ منتصف التسعينيات.

يعد ثاني أكبر المخيمات في الضفة الغربية.

ينحدر أصل أغلب سكانه من منطقة الكرمل وقرى بجنين.

يضم مركزا صحيا تابعا لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين.

يبلغ عدد سكان المخيم 11.674 ألف لاجئ.

تبلغ مساحة المخيم 473 دونما بعد الاتساع.