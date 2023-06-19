الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مبادرة علاج ضعف السمع: 3500 مركز للكشف على حديثى الولادة

مبادرة ضعف السمع
مبادرة ضعف السمع

قال الدكتور أحمد مصطفي، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إن بداية المبادرة منذ نهاية عام 2019، وهى مبادرة مستمرة وليست لوقت معين، هدفها الحد من الإعاقة السمعية.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت آليات لفحص الأطفال حديثي الولادة في الوحدات الصحية وبدأت في تنفيذ المبادرة بنحو 1500 مركز صحي حتى وصلت إلى 3500 مركز على مستوى الجمهورية، مضيفًا  أن هذا الرقم كبير للغاية ويهدف إلى تجنيب الطفل الإعاقة السمعية وتسهيل فرص العلاج.

المدير التنفيذي لمبادرة “ضعف السمع” يوضح آخر ما توصلت له المبادرة

وتابع المدير التنفيذي أن المبادرة عندما تكشف مشكلة أو ضعفًا سمعيًا لدى الطفل يتم التوجيه إلي 34 مستشفي علي مستوى الجمهورية، تضم أجهزة تحدد حجم الضعف السمعي ويتم العلاج مجانًا.

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