الكشف عن تفاصيل عقد كانتى مع اتحاد جدة السعودى

كشفت تقارير إعلامية، عن تفاصيل عقد لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، الذي بات على أعتاب الانضمام رسميًا لصفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عقد كانتي مع نادي الاتحاد السعودي يمتد لأربع سنوات.

وأشار رومانو، إلى أن اللاعب الفرنسي سيتقاضي 100 مليون يورو كراتب إجمالي، على أن يتم دفعه طوال السنوات الأربع، مضيفًا أن العقد بين الاتحاد وكانتي، يتضمن بعض البنود المتعلقة بالحقوق التجارية.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن المفاوضات بين الطرفين، بدأت في السادس من يونيو، على أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وكان رومانو، قد أكد، في وقت سابق، أن كانتي أكمل الجزء الثاني والأخير من الفحوصات الطبية مع نادي الاتحاد يوم أمس الأول، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وسينضم كانتي- البالغ من العمر 32 عامًا- إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، بنهاية يونيو الجاري.

واكتفي كانتي بالظهور مع "البلوز" في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عاني من إصابة في أوتار الركبة.