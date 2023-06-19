الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن تفاصيل عقد كانتى مع اتحاد جدة السعودى

نجولو كانتي
نجولو كانتي

كشفت تقارير إعلامية، عن تفاصيل عقد لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، الذي بات على أعتاب الانضمام رسميًا لصفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عقد كانتي مع نادي الاتحاد السعودي يمتد لأربع سنوات.

وأشار رومانو، إلى أن اللاعب الفرنسي سيتقاضي 100 مليون يورو كراتب إجمالي، على أن يتم دفعه طوال السنوات الأربع، مضيفًا أن العقد بين الاتحاد وكانتي، يتضمن بعض البنود المتعلقة بالحقوق التجارية.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن المفاوضات بين الطرفين، بدأت في السادس من يونيو، على أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا.

وكان رومانو، قد أكد، في وقت سابق، أن كانتي أكمل الجزء الثاني والأخير من الفحوصات الطبية مع نادي الاتحاد يوم أمس الأول، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وسينضم كانتي- البالغ من العمر 32 عامًا- إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، بنهاية يونيو الجاري.

واكتفي كانتي بالظهور مع "البلوز" في 7 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عاني من إصابة في أوتار الركبة.

نجولو كانتي اتحاد جدة السعودي فابريزيو رومانو الاتحاد السعودي تشيلسى

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

"بسبب السرعة".. مصرع شاب بدراجته البخارية أسفل عجلات سيارة بالغربية

وزير العدل: القيادة السياسية حريصة على تحفيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام

هزة أرضية بقوة 3.56 درجة فى البحر الأحمر

30 يونيو.. آخر موعد لسداد القسط الأول من الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية والتجارية

"صرف صحى الإسكندرية": تجديد شهادة الإدارة الفنية لمحطة "جرين بلازا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين

"الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد شخص وإصابة 22 خلال اقتحام الاحتلال جنين