"الشباب والرياضة" تطلق مبادرة "لبسك لغيرك عيد" في دمياط

تستعد مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الشباب" لتنفيذ فعاليات مبادرة "يوم الخير"، وهي مرحلة التجميع والتجهيز والتغليف من داخل مركز شباب مدينة السرو، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب"، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تحت شعار "لبسك لغيرك عيد"، بمشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع بمراكز الشباب. تتضمن المبادرة جمع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، لتخفيف كاهل الأسرة ومواجهة أعباء الحياة وتوفير المستلزمات الضرورية.

تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد وتحقيق التضامن الاجتماعي من خلال الشعور بالآخرين ومحاولة إسعادهم، وهذا من منطلق الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة داخل المجتمع وتفعيل دور مراكز الشباب كمركز خدمة المجتمع.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

فاز العرض المسرحي "جبل تقوق" بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة "هواة المسرح" إدارة تنفيذ المشروعات.

وقد فاز هذا العرض بالمركز الأول على مستوى مديرية الشباب والرياضة بدمياط وتم تصعيده ليمثل المحافظة في المسابقة النهائية على مستوى الجمهورية، ويذكر أن فرقة هواة المسرح تمارس تدريباتها وأنشطتها بمركز شباب السيالة "إدارة دمياط".

وقد حصد أعضاء الفريق عددًا من الجوائز الفردية من إدارة المهرجان: عمرو الزغبي، أفضل مخرج أول، خلود أبو العنين، الديكور المتميز، أسماء البلتاجي أفضل ممثلة ثانية، لؤي مظهر أفضل ممثل ثاني، يارا السقا تميز في التمثيل.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية) إلى تفعيل الأنشطة الشبابية للموهوبين في المجالات الفنية وخلق جيل واعٍ ومؤهل ثقافيًا وفنيًا، حيث أتاحت فرص المنافسة بين الموهوبين وإطلاق إبداعاتهم من خلال مهرجان (فرق هواة المسرح) لأعضاء مراكز الشباب بجميع المحافظات.