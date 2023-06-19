الرئاسة الفلسطينية: الحكومة تلاحق إسرائيل في كل المحافل والمحاكم الدولية

وجه نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، رسالة إلى قوات الاحتلال بأن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني هو حرب شاملة لتصفية القضية ولن نرضى بأي تسوية لا ترضينا، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وقال أن الحكومة والشعب تلاحق إسرائيل في كل المحافل والمحاكم الدولية ونحمل الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة فيما يحدث بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية لديها أسلحة سياسية ودبلوماسية عديدة، معلقًا بأنه يجب الالتزام بموقف عربي موحد حفاظا على مقدرات القضية الفلسطينية، وستبقى المنطقة تحترق طالما لم يتم حل القضية الفلسطينية والتنسيق قائم على المستوى العربي على مدار الساعة.