الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاثوليك مصر يحيون ذكرى القديس روموالدو أباتي.. فمن هو؟

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بذكرى القديس روموالدو أباتي، وعلى خلفية الاحتفالات فقد قال الأب وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له عن القديس انه ولد في مدينة رافينا في ايطاليا في أواسط القرن العاشر الميلادي من عائلة نبيلة .والده هو سيرجيو ديجلي أونستي ،  وامه تدعى  ترافيرسارا ترافيرساري.  

في حداثته عاش حياة طائشة ، في عام 972 م  ذهب إلى كنيسة سانت أبوليناري في كلاس ليطلب الصفح عن جريمة قتل ارتكبها والده ، الذي قتل ابن عمه، كان لديه رؤية للقديس ابوليناري  أمام المذبح ، فعاد إلى الله واعتنق الحياة النسكية ، وظل يتجول سنوات عديدة في بقاع إيطاليا ، يبحث عن العزلة وأسس أديرة صغيرة . 

اجتهد في إصلاح الحياة الرهبانية التى دب فيها الإهمال والتهاون في ذلك العصر ، فأسس دير " كاملدلي" وساهم في نشر هذه الرهبنة التى جاءت كحركة إصلاحية لرهبنة البندكتيين . سعى إلى بلوغ الكمال عن طريق ممارسة الفضيلة والصلاة والصوم . رحل  يوم 19 يونية عام 1027 م .

 ذاعت شهرة قداسته فأعلن طوباوياً بعد خمس سنوات من وفاته. ثم أعلن قديساً على يد البابا غريغوريوس الثالث عشر في عام 1532م. 

الأب وليم عبد المسيح سعيد الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني الاب وليم عبد المسيح الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني الاب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني

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