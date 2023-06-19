وزيرة الهجرة تصل كفرالشيخ للمشاركة فى وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية

وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، إلى مقر ديوان عام محافظة كفرالشيخ.

وكان في استقبال الوزيرة، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك في إطار مشاركتها في مراسم وفعالية وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية الجديدة، التي ينشئها رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، أشرف دوس، أحد أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي أعلنت وزارة الهجرة عن تأسيسها لتصبح بوتقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.

وتقام المنطقة اللوجستية بمحافظة كفرالشيخ على مساحة 22 فدانًا، تشمل مركزًا تجاريًا، دور عرض سينمائية، مبانى إدارية، أسواقًا مفتوحة، بجانب مخازن لوجستية، نادٍ رياضي، وكذللك مدرسة ومراكز تدريب، بالإضافة إلى خدمات حكومية.

ويعد مشروع المنطقة اللوجيستية بكفرالشيخ هو المشروع الثاني للمستثمر المصري في الولايات المتحدة أشرف دوس الذي سبق وأسس أول منطقة لوجستية في الدلتا بمحافظة الغربية، بما يؤكد نجاح تلك التجربة والعمل على التوسع فيها في مختلف المحافظات.

كما أنها نموذج يحتذى به لاستثمار المصريين بالخارج في وطنهم، وتعكس دعم الدولة المصرية بمختلف أجهزتها للاستثمار والمستثمرين بشكل عام، وكذلك مستثمرينا ورجال الأعمال المصريين بالخارج.