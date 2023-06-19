بـ"أسعار رمزية".. مواعيد فتح وغلق المتاحف الفنية لقطاع الفنون التشكيلية

بالتزامن مع بداية فصل الصيف ونهاية العام الدراسي وبداية عطلة أخر العام، ترتفع عمليات البحث من جانب المواطنين حول الأماكن التي يمكن زيارتها خلال العطلة وقضاء بعض الوقت فيها.



وتصدرت المتاحف الفنية التابعة لقطاع الفنون التشكيلة بوزارة الثقافة مؤشرات البحث العالمية حيث يرغب هواة الفن ومحبى التاريخ ومعرفة كل ما هو جديد عن الراحلين من عمالقة الفكر والسياسة والأدب والفن.



"الدستور" خلال السطور التالية يقدم مواعيد فتح وغلق المتاحف الفنية لمن يرغب في البحث عنها حتى يستمتع بتاريخ وحضارة مصر العظيمة ورواد الرعيل الأول في كافة المجالات.



متحف الفن الحديث بدار الأوبرا

يفتح المتحف أبوابه طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والإثنين، من الساعة 10 صباحًا حتى 3:30 عصرًا، وفيما يخص أسعار التذاكر فقد تم تحديدها للطلاب ٥ جنيهات، والمصريين ١٠ جنيهات، وأما الزوار الأجانب فسعر التذكرة ٢٠ جنيهًا.



متحف محمود مختار

بينما يفتح متحف محمود مختار أبوابه يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الـ 5 مساءًا ما عدا يومى الإثنين والجمعة فهما إجازة رسمية، وفيما يخص أسعار التذاكر بالنسبة للمصريين والطلاب، بواقع ٥ جنيهات للمصريين، و٣ جنيهات للطلاب، و١٠ جنيهات للأجانب و٢٠ جنيهًا لراغبى التصوير.

متحف عفت ناجى وسعد الخادم

يفتح المتحف أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحًا، حتى الساعة 4 مساءً يوميًا فيما عدا الإثنين والجمعة، وأما عن أسعار التذاكر ٣ جنيهات للطالب مصرى، و٥ جنيهات للمصرى، و١٠ جنيهات للأجنبى.

قصر الأمير محمد على فى المنيل

من الأماكن التي كان لها الصدارة في مؤشرات البحث نظرًا لشدة روعته، قصر الأمير محمد على، فيفتح القصر أبوابه للجمهور طوال الأسبوع، من 9 صباحًا حتى 5 مساءًا.



وجاءت أسعار التذاكر كالآتى: للمصريين ٢٠ جنيهًا، والطالب المصرى ١٠ جنيهات، بينما الأجانب ١٠٠ جنيه، والطالب الأجنبى ٥٠ جنيهًا.



قصر البارون إمبان

يفتح القصر أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، وسعر التذكرة: ٦٠ جنيهًا و٣٠ للطالب، بينما الدخول مجّانى للأطفال تحت ٥ سنوات.

متحف أحمد شوقى

يفتح المتحف أبوابه من ٩ صباحًا حتى ٤ عصرًا، ويكون استقبال الزوار من الساعة ٩.٣٠ صباحًا حتى ٣.٣٠ عصرًا، فى جميع أيام الأسبوع، عدا يومى الإثنين والجمعة.



وفيما يخص أسعار التذاكر: ٣ جنيهات للطالب المصرى، و٥ جنيهات للمواطن، بينما العرب والأجانب ١٠ جنيهات، ويوم السبت الأول من كل شهر، يستقبل المتحف الزيارات مجانًا للمصريين، وهناك بعض الفئات المستثناة، مثل أقل من ١٢ عامًا، وفوق سن ٦٠ عامًا، وأعضاء النقابات.

متحف أم كلثوم

يقع فى ١ شارع الملك الصالح، بجزيرة الروضة فى المنيل، بمنطقة قصر المانسترلى، ويفتح أبوابه يوميًا لاستقبال الجمهور ما عدا الثلاثاء من الساعة الـ٩ صباحًا حتى الـ٤ مساءً.



وفيما يخص التذاكر للمصريين ٥ جنيهات، والطالب المصرى ٢ جنيه، بينما الأجانب ٢٠ جنيهًا، والطالب الأجنبى ١٠ جنيهات.

متحف طه حسين «رامتان»

لمن لا يعرفه يقع فى ١١ شارع مدكور، حلمية الأهرام المتفرع من شارع الهرم، ويفتح أبوابه أمام الزائرين من الساعة الـ١٠ صباحًا حتى الـ٤ مساءً، عدا الإثنين والجمعة.



وأما عن أسعار التذاكر ٣ جنيهات للطالب المصرى، ٥ جنيهات للمصريين، و١٠ جنيهات للأجانب، بينما يُعفَى ذوو الاحتياجات الخاصة والمحاربون القدماء وكبار السن فوق ٦٠ سنة وصغار السن أقل من ١٢ سنة وأعضاء النقابات الفنية المهنية وأعضاء اللجان الوطنية للمتاحف العالمية، من رسوم دخول المتحف.



متحف محمد ناجي

يفتح متحف محمد ناجى أبوابه للزائرين من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، عدا الإثنين والجمعة.



وأسعار التذاكر للرواد: ٣ جنيهات للطالب المصرى، و٥ جنيهات للمصريين، بينما ١٠ جنيهات للأجنبى.



متحف مصطفى كامل

يفتح المتحف أبوابه للزائرين من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، ما عدا الإثنين والجمعة، وفيما يخص أسعار التذاكر فهناك لافتة مكتوب عليها "الدخول مجانًا" على باب المتحف، وأهم ما يميزه أن دخوله بالبطاقة الشخصية فقط دون أى رسوم دخول.



متحف الفنون الجميلة

يفتح المتحف أبوابه من ٩ صباحًا حتى ٤ مساءً، ما عدا يومى الإثنين والجمعة، وسعر تذكرة دخول متحف الفنون الجميلة إلى ١٠ جنيهات للمصريين، بينما الأجانب ٢٠ جنيها، والطلبة ٥ جنيهات.