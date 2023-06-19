"العسومي" يهنئ "أحمد النواف" بتجديد الثقة فيه رئيسا لحكومة الكويت

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص التهاني للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي، والإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيرا.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن حكومة الكويت تضم الكثير من الكفاءات وأصحاب الخبرة في مختلف المجالات، داعيا الله بدوام التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأن يسدد على طريق الخير خطاه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء خدمة للكويت وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، حفظهم الله ورعاهما ذخراً للكويت والأمة العربية.

وأشار المرسوم الذي صدر بتعيين رئيس الوزراء، تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وعيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.

ويذكر أن الشيخ أحمد نواف الصباح، قد عين رئيسا للوزراء للمرة الأولى العام الماضي، من قِبَل ولي العهد الذي حل البرلمان في حينها وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فيما احتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى في بداية العام الحالي قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022 وتعيد برلمان 2020 لموقعه كسلطة تشريعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت الثلاثاء الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر، بينما صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.