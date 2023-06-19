الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس وليم يزور كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالعزية

الكنيسة
الكنيسة

ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالعزية.

شارك في الصلاة الأب روماني منير، راعي الكنيسة، والقمص كيرلس عازر، راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية، والأب شربل خوري اللعازري، كما تمنى الأنبا مرقس، خدمة مثمرة لجميع الحاضرين.

وعقب الذبيحة الإلهية، منح صاحب النيافة، أسرار التنشئة لأحد أبناء الرعية.

وكان مجلس جنود مريم بمنطقة غرب الإيبارشية، قد نظم لقاءً روحيًا بين ضباط فرق المنطقة، وذلك بكنيسة العذراء أم النور، ببلنصورة، تحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك

حضر اللقاء الأب بطرس خلف، راعي الكنيسة، والقمص إبراهيم زكي، راعي كنيسة مار جرجس، بطنطاوي، والأب متى رزق، راعي كنيسة القديسين بطرس وبولس، بعزبة فانوس.

وأكد الأب متى أهمية العمل المشترك على خطى الكنيسة الأولى، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور جنود مريم، لكي تكون الذراع اليمنى للكاهن.

تضمن اللقاء أيضًا مناقشات متبادلة، من أجل تنظيم أمور الخدمة، حيث عبر الأب إبراهيم عن أهمية إقامة أيام تكوينية روحية.

كذلك، ألقى الأب بطرس محاضرة بعنوان "مريم الخادمة"، من خلال التركيز على ما يلي: مريم خادمة للرب، مريم خادمة للبشرية، بالإضافة إلى مريم الخادمة الأمينة في مسيرة يسوع على الأرض

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