وكيل شباب كفر الشيخ: تكثيف الأنشطة والبرامج خلال إجازة عيد الأضحى

عقدت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، الاجتماع الدوري مع مديري الإدارات الفرعية ومديري الإدارات الداخلية بديوان عام المديرية برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، وبحضور كلا من عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

وهنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ الحضور وجميع العاملين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك والذي يتزامن مع الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو، موجها بتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة والإعداد والتجهيز الجيد لتفعيل وتنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

كما أكد خلال الاجتماع، ضرورة اتخاذ وتطبيق كافة إجراءات عوامل الأمن والسلامة أثناء تنفيذ الأنشطة والفعاليات، وكذا تطبيق الكود المصري لتأمين حمامات السباحة والشواطئ وكود الإتاحة (لذوي الهمم).

كما أكد أيضا على إدارة الهيئات بعمل الاستعدادات الكاملة لإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية وكذلك العمل على الانتهاء من تنقية العضوية، واستعرض خلال الاجتماع أبرز البرامج المنفذة من خلال الإدارات الفنية بالمديرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من حيث تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث، والمتابعة للشُعب التخصصية لتنمية النشء بمراكز الشباب، والمشروعات القومية المنفذة، ومناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة، وآليات الطرح الاستثماري، وخطة تطبيق التحول الرقمي على مستوى جميع الإدارات.

كما ناقش الاجتماع أيضا تطورات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ووجه كذلك بالعمل على توسيع قاعدة الانتقاء للاعبين المشاركين بالمشروع والحرص الدائم على دعمهم وأيضا تكريمهم ماديا ومعنويا والتواصل الدائم والمتابعة المستمرة لهم.