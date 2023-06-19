الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التنمية المحلية يصل كفر الشيخ لتفقد بعض المشروعات الخدمية

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى مقر محافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية للمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية خلال زيارة لمحافظة كفر الشيخ عدد من المشروعات التنموية خاصة في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها المركز التكنولوجي بالديوان العام والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما يشارك اللواء هشام آمنة في وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمنطقة "سخا" بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

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