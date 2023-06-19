"سلامة الغذاء" تبحث مع سلطنة عمان آليات التعاون في سلامة المنتجات

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور حسين المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عُمان، على هامش مشاركته في مؤتمر عمان السادس لسلامة وجودة الغذاء بالعاصمة مسقط لتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين، واستعرضا آليات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء، وتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية المتعلقة بضمان مأمونية الغذاء.

وأشاد "الهوبي" بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ورغبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تبادل المعرفة والتشريعات مع نظيرتها العمانية في مجال فحص ورقابة الغذاء، مشيرا إلي أن هيئة سلامة الغذاء بصدد إبرام مذكرة تفاهم واتفاق اعتراف متبادل بالأداء الرقابي لكلا البلدين.

وأوضح "رئيس سلامة الغذاء" أن اللقاء بحث أوجه التعاون الفني والتقني بين البلدين، والاتفاق على عقد زيارات متبادلة بين الجهتين خلال الفترة القادمة لمد جسور التواصل مع سلطنة عُمان الشقيقة، مشيرا إلي أن إستراتيجية عمل الهيئة تستهدف أن تكون الهيئة عضو فعال في تطبيق أحدث النظم الرقابية وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد "الهوبي"، أن عمل هيئة سلامة الغذاء يرتكز على عدة محاور من أهمها ضمان سلامة ومأمونية واردات مصر من الأغذية وكذلك المنتجة محليًا، وخلق بيئة تشريعية تواكب التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الصناعات الغذائية مما يعزز من قيمة المنتج المصري ويسهل من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عُمان باللقاء الذي جمعه ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري، مؤكدًا على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها هيئة سلامة الغذاء المصرية في مجال إدارة منظومة سلامة الغذاء.

وأشار "المسروري"، إلى أنه تم أيضًا مناقشة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لا سيما المنتجات الغذائية، بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين سلطنة عمان ومصر خاصة وأن السوق المصري يعد من أهم الأسواق التي تستورد منها سلطنة عُمان، لما يتميز به المنتج المصري من ميزات تنافسية وقدرة على النفاذ بمختلف الأسواق العربية والعالمية خاصة الخضروات والفاكهة.