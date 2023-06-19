الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سلامة الغذاء" تبحث مع سلطنة عمان آليات التعاون في سلامة المنتجات

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور حسين المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عُمان، على هامش مشاركته  في مؤتمر عمان السادس لسلامة وجودة الغذاء بالعاصمة مسقط لتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين، واستعرضا آليات التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء، وتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية المتعلقة بضمان مأمونية الغذاء.

وأشاد "الهوبي" بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ورغبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تبادل المعرفة والتشريعات مع نظيرتها العمانية في مجال فحص ورقابة الغذاء، مشيرا إلي أن هيئة سلامة الغذاء بصدد إبرام مذكرة تفاهم واتفاق اعتراف متبادل بالأداء الرقابي لكلا البلدين.

وأوضح "رئيس سلامة الغذاء" أن اللقاء بحث أوجه التعاون الفني والتقني بين البلدين، والاتفاق على عقد زيارات متبادلة بين الجهتين خلال الفترة القادمة لمد جسور التواصل مع سلطنة عُمان الشقيقة، مشيرا إلي أن إستراتيجية عمل الهيئة تستهدف أن تكون الهيئة عضو فعال في تطبيق أحدث النظم الرقابية وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد "الهوبي"، أن عمل هيئة سلامة الغذاء يرتكز على عدة محاور من أهمها ضمان سلامة ومأمونية واردات مصر من الأغذية وكذلك المنتجة محليًا، وخلق بيئة تشريعية تواكب التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الصناعات الغذائية مما يعزز من قيمة المنتج المصري ويسهل من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عُمان باللقاء الذي جمعه ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري، مؤكدًا على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها هيئة سلامة الغذاء المصرية في مجال إدارة منظومة سلامة الغذاء.

وأشار "المسروري"، إلى أنه تم أيضًا مناقشة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لا سيما المنتجات الغذائية، بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين سلطنة عمان  ومصر خاصة وأن السوق المصري  يعد من أهم الأسواق التي تستورد منها سلطنة عُمان، لما يتميز به المنتج المصري من ميزات تنافسية وقدرة على النفاذ بمختلف الأسواق العربية والعالمية خاصة الخضروات والفاكهة.

-سلامة الغذاء تبحث التعاون سلطنة عمان آليات سلامة

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

30 يونيو.. آخر موعد لسداد القسط الأول من الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية والتجارية

"بسبب السرعة".. مصرع شاب بدراجته البخارية أسفل عجلات سيارة بالغربية

وزير العدل: القيادة السياسية حريصة على تحفيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام

هزة أرضية بقوة 3.56 درجة فى البحر الأحمر

نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: نرحب بمشاركة مصر فى أى مبادرة لحل الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين

"الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد شخص وإصابة 22 خلال اقتحام الاحتلال جنين