الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء قوات جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها

أدانت الخارجية الفلسطينية اعتداء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، فجر اليوم الإثنين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت الخارجية، في بيان نشر لها على موقعها الرسمي، منذ قليل، إن ما يحدث من اعتداءات واقتحام وانتشار قناصات أعلى المنازل ما هو إلا تصعيد إسرائيلي خطير ويجب وقفه فورًا.

جدير بالذكر أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، حيث دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وفي وقت سابق، صرح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن الخطط تمثل "طفرة في بناء المستوطنات" وأنها ستضع مستوى التوسع الاستيطاني عند أعلى مستوى له منذ العقد الماضي، متابعًا: "سنواصل تطوير المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بأنها وافقت على تأجيل مناقشة خطة بناء استيطاني جديدة.