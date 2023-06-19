النبراوي: إعلان نتيجة جمعية سحب الثقة خلال أيام.. ولم تصلني أي استقالات من مجلس النقابة

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن عقد أول اجتماع لهيئة مكتب مجلس النقابة اليوم، بعد تشكيله السبت الماضي.

وقال النبراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لم تصلني أي استقالات من أعضاء هيئة المكتب السابقة، فحتى الآن ما تم مجرد تصريحات إعلامية من وكيلي النقابة السابقين، ولكن لم يتم تقديم استقالات رسمية حتى نتحدث عن تصعيد التالي لهم في الأصوات لعضوية المجلس.

وأكد أنه لم يصدر حتى الآن حكم ببطلان الجمعية العمومية 6 مارس، ولكن تقرير هيئة مفوضين هو من صدر وأوصى بالبطلان، وهو تقرير استشاري لهيئة المحكمة سوف نطعن عليه ونقدم دفوعنا للمحكمة، وفي حالة الحكم بالبطلان بشكل نهائي وبات فسنكون أمام جمعية عمومية أخرى خلال 30 يوما.

وكشف أنه تلقى رد على مطالبته هيئة النيابة الإدارية لإعلان نتيجة الجمعية العمومية لبحث سحب الثقة من النقيب 30 مايو، وأنه سوف يتم إعلان النتيجة خلال أيام قليلة.

وسبق أن أكد النبراوي، أن الوطن في انتظار أداء النقابة لدورها الوطني المنوط بها، معبرًا عن ثقته بأن النقابة من خلال مجلسها ستكون على قدر المسئولية، قائلا: "الكل مهتم تمامًا بأداء نقابة المهندسين، وأنا على ثقة أننا سنكون على قدر هذه المسئولية".

وطالب "النبراوي" من مجلس النقابة الانطلاق للأمام لأن هناك التزامات تجاه الوطن والنقابة والمهندسين لابد من الوفاء بها، والفترة المقبلة هي فترة حاسمة ومهمة، وتستوجب بذل كل الجهد لنقل النقابة إلى الشكل المرجو من الجمعية العمومية.

وأضاف: "ظروف البلد والنقابة تتطلب منا الفترة القادمة الجدية الكاملة في العمل، فنقابة المهندسين لم يكن هذا مظهرها ولا طبيعتها، وعلينا إصلاح هذه الأوضاع، وهذه مسئوليتنا جميعًا، ومصر كلها تنظر إلى مجلس نقابة المهندسين في أدائه، هل سيستمر فى الخلافات أم سيطوي هذه الصفحة من الخلافات الداخلية، فلا بد أن يكون التحرك والعمل لصالح الوطن والنقابة والمهندسين أولًا".

وشدد: الجمعية العمومية غير العادية في 30 مايو قالت كلمتها، وعلى المجلس استلهام مواقفه وآراءه وممارساته من كلمة الجمعية العمومية خلال الفترة القادمة، وصولًا إلى انتخابات التجديد النصفي، مؤكدًا أن الجمعية العمومية بحضورها الفائق تُعد رسالة للجميع.

فيما أسفرت نتائج تصويت انتخاب المرشحين على مقاعد هيئة مكتب النقابة السبت الماضي، عن فوز كل من د.م. محمد هشام سعودي، ود.م. أحمد البدوي سيد عبد المنعم، بمقعدي وكيلي النقابة بالأغلبية، وفاز بمقعد الأمين العام بالتزكية المهندس محمود حامد عرفات.

كما أفرزت نتائج التصويت عن فوز المهندس الاستشاري محمد ناصر، بمقعد أمين الصندوق بالأغلبية، وفاز بمقعد الأمين العام المساعد بالأغلبية المهندس الاستشاري محمد حموده فتح الله، وفازت بمقعد أمين الصندوق المساعد المهندسة الاستشارية زينب قرني عفيفي.