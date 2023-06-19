اليوم.. وزارة العدل تنظم مؤتمر "إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار"

تنظم وزارة العدل، اليوم الإثنين، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" انترناشيونال وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وينعقد المنتدى على مدى يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بأحد فنادق القاهرة.

يُذكر أن وزارة العدل، أدخلت على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري، تعديلات جوهرية تضمنت تيسيرات تساهم بشكل فعال في دعم مُناخ الاستثمار الوطني والأجنبي، وللأخذ بيد المُتعثرين والعمل على الإبقاء عليهم داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد تعزيزا للمُنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.

وتعد هذه التعديلات هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهو ما دعا البنك الدولي إلى عقد هذا المنتدى في القاهرة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الموضوع.