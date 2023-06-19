في اليوم العالمي للتوعية بفقر الدم المنجلي.. ما علاقتها بالسكتة دماغية؟

فقر الدم المنجلي هو أحد اضطرابات الخلايا المنجلية حيث يصبح شكل بعض خلايا الدم الحمراء المستديرة والمرنة عادة على شكل منجل، ويمكنها ذلك من منع تدفق الدم مما يؤدي إلى عدة مضاعفات.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بفقر الدم المنجلي، والذي حدد له يوم 19 يونيو من كل عام.

وضح الدكتور فيجاي رامانان، استشاري أمراض الدم السريرية، العلاقة بين مرض الخلايا المنجلية وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الإقفارية والنزفية.

وأكد استشاري أمراض الدم، أن احتشاء الدماغ هو من المضاعفات الشائعة لمرض الخلايا المنجلية وقد يظهر على شكل سكتة دماغية علنية أو ضعف إدراكي مرتبط باحتشاء دماغي صامت أو اصابات النخاع الشوكي في التصوير بالرنين المغناطيسي، في عمر 21 سنة غالبية مرضى فقر الدم المنجلي يكون لديهم اصابات النخاع الشوكي.



كيف يسبب مرض فقر الدم المنجلي السكتة الدماغية؟

الآلية الدقيقة لكيفية تسبب داء الكرات المنجلية في حدوث السكتة الدماغية النزفية، ليست مفهومة تمامًا، ووفقًا للدراسات فقد يكون السبب هو أن الأشخاص المصابين بهذا الداء لديهم أوعية دموية أو قد تكون مرتبطة أيضًا بتمدد الأوعية الدموية (الشرايين المتضخمة).

هل يمكن تجنب هذا الخطر؟

نقل الدم المنتظم يقلل لكنه لا يلغي خطر حدوث مشاكل عصبية لدى الأطفال المصابين بمرض فقر الدم المنجلي ولديهم تاريخ من الإصابة بسكتة دماغية صريحة أو احتشاء دماغي صامت أو دوبلر غير طبيعي عبر الجمجمة.