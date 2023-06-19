الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في اليوم العالمي للتوعية بفقر الدم المنجلي.. ما علاقتها بالسكتة دماغية؟

فقر الدم المنجلي
فقر الدم المنجلي

فقر الدم المنجلي هو أحد اضطرابات الخلايا المنجلية حيث يصبح شكل بعض خلايا الدم الحمراء المستديرة والمرنة عادة على شكل منجل، ويمكنها ذلك من منع تدفق الدم مما يؤدي إلى عدة مضاعفات.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بفقر الدم المنجلي، والذي حدد له يوم 19 يونيو من كل عام.

وضح الدكتور فيجاي رامانان، استشاري أمراض الدم السريرية، العلاقة بين مرض الخلايا المنجلية وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الإقفارية والنزفية.

وأكد استشاري أمراض الدم، أن احتشاء الدماغ هو من المضاعفات الشائعة لمرض الخلايا المنجلية وقد يظهر على شكل سكتة دماغية علنية أو ضعف إدراكي مرتبط باحتشاء دماغي صامت أو اصابات النخاع الشوكي في التصوير بالرنين المغناطيسي، في عمر 21 سنة غالبية مرضى فقر الدم المنجلي يكون لديهم اصابات النخاع الشوكي.


كيف يسبب مرض فقر الدم المنجلي السكتة الدماغية؟

الآلية الدقيقة لكيفية تسبب داء الكرات المنجلية في حدوث السكتة الدماغية النزفية، ليست مفهومة تمامًا، ووفقًا للدراسات فقد يكون السبب هو أن الأشخاص المصابين بهذا الداء لديهم أوعية دموية  أو قد تكون مرتبطة أيضًا بتمدد الأوعية الدموية (الشرايين المتضخمة).

هل يمكن تجنب هذا الخطر؟
نقل الدم المنتظم يقلل لكنه لا يلغي خطر حدوث مشاكل عصبية لدى الأطفال المصابين بمرض فقر الدم المنجلي ولديهم تاريخ من الإصابة بسكتة دماغية صريحة أو احتشاء دماغي صامت أو دوبلر غير طبيعي عبر الجمجمة.

مرض الخلايا المنجلية اضطرابات خلايا الدم الحمراء السكتة الدماغية اليوم العالمي للتوعية بمرض الخلايا المنجلية حالة موروثة

الأكثر قراءة

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

ضمنهم ميسي.. 5 لاعبون رفضوا الدوري السعودي بسبب زوجاتهم

"حجازى" يشدد على عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة وتطبيق التفتيش بكل حزم

تجديد حبس 4 مدمنين قتلوا فرد أمن للهروب من مصحة الإدمان بالمقطم 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين