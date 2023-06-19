الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يشارك بورشة عمل للطلاب الموهوبين على تصميم مواقع الإنترنت

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

شارك المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، ورشة عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بمدرسة الخارجة ضمن خطة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وجرى تنفيذها بالتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه الحاسب الآلي وقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالخارجة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن الورشة التدريبية تضمنت تدريب الطلاب على تصميم برامج ويب، والتعرف على مفاهيم برمجة ويب باستخدام لغات البرمجة.
يأتى ذلك من منطلق الحرص على الاستثمار الأمثل لوقت الفراغ لدى الطلاب بهدف زيادة قدراتهم، وإعدادهم الإعداد الجيد لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم. 
وخلال اللقاء تحاور وكيل التعليم بالمحافظة مع مجموعة من الطلاب حول مدى الاستفادة من البرنامج وخاصة في فترة الإجازة وبما يعود بالنفع عليهم لقضاء وقت ممتع، موجهًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل للحرص على دعم طلابنا خلال الإجازة الصيفية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على انطلاق فعاليات خطة الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائى تحت شعار "هيا نقرأ- معًا لنتعلم" بالتعاون والتنسيق مع إدارة التعليم الابتدائى وتوجيه أول الصفوف الأولى والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأشار وكيل التعليم إلى أن البرنامج يستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية ويهدف إلى تنمية مهاراتهم بالقراءة والكتابة والرياضيات واللغة الإنجليزية، فضلًا عن ممارسة الأنشطة الفنية المختلفة وربطها بالمهارات التعليمية وترسيخ محاور التعليم الجديدة لديهم لإعداد متعلم مبدع مبتكر محب الوطن.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة جميع القائمين على العمل بضرورة التعاون وتضافر كل الجهود لإنجاحه بما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب وتقديم كل سبل الدعم لهم.

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وكيل "تعليم الوادى الجديد" يشارك بورشة عمل للطلاب الموهوبين على تصميم مواقع الإنترنت

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