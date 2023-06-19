الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة بالجيزة

جثة
جثة

صرحت نيابة الجيزة الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء مشاجرة على يد آخر، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه. 

وتمكن رجال مباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بمنشأة القناطر.

وكانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في إحدى قرى منشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين؛ مما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما. 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إحدى قرى استماع ارتباط أحد الأشخاص اخر اعترف أقوال

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