القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بمنشأة القناطر فى الجيزة

تمكن رجال مباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بمنشأة القناطر.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في إحدى قرى منشأة القناطر.



بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما.



كان تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.