الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لميس جابر لـ"الشاهد": عشنا سنوات نعتقد أن محاولة اغتيال "عبدالناصر" تمثيلية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ولميس جابر في برنامج الشاهد

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إن الشعب المصري عاش سنوات يعتقد أن محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر، مجرد تمثيلية، مؤكدة أنها رغم صغر سنها وقتها ولكنها كانت تقول كيف تكون لعبة ويتم إعدام المذنب؟.

 

وأضافت الدكتورة لميس جابر، خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حدث حوارًا بينها وبين أحد الإخوان وكان خلايا نائمة حول هذا الأمر واكتشفت بعدها أنه إخواني، وهو أحد جيرانها ودكتور في الجامعة، وصدمت لدرجة جعلتها تصرح: "خايفة أبويا يطلع إخواني".

 

علينا الاستمرار في الإلحاح الإعلامي حتى لا ينسى الشباب

وأوضحت أنه حتى لا نيسى الشباب أرشيف الإخوان فعلينا الاستمرار في الإلحاح الإعلامي لأنهم يقومون بذلك، مشيدة بحملة "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، مؤكدة: “أننا نحتاج المزيد منها لأن ذاكرتنا تشبه ذاكرة السمكة”.

لميس جابر محاولة اغتيال جمال عبدالناصر مجرد تمثيلية الإلحاح الإعلامي حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان

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