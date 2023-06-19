الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيطاليا: نريد سلاما فى أوكرانيا "من دون هزيمتها"

أوكرانيا
أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن "السلام يجب أن يتحقق في أوكرانيا، من دون تعرضها لهزيمة" أمام القوات الروسية التي تشن هجوما منذ نحو 16 شهرا.

وأضاف أنطونيو تاياني في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد: "ندعم كل الوساطات التي تهدف لتحقيق السلام في أوكرانيا"، معتبرا في الوقت نفسه أنه "يجب أن تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا حتى يتحقق السلام".

وقال الوزير إنه يسعى من أجل "حضور إيطالي كبير على الساحة العالمية".

كما تطرق تاياني الذي يزور أبوظبي حاليا، إلى عدد من الملفات، من بينها الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، والأزمة الليبية، والتقارب بين مصر وتركيا، والاقتصاد التونسي.

وأوضح: "نعمل مع حلفائنا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية"، مضيفا: "نريد تنظيم فعالية كبرى في روما لرسم سياسات ضد الهجرة غير الشرعية".

وتابع تاياني: "نعمل على تحقيق الاستقرار في منطقة البحر المتوسط".

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