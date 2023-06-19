الاتحاد السكندرى: نرحب بتجديد إعارة محمود علاء أو شرائه من الزمالك

كشف محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن ترحيب ناديه بفكرة التعاقد مع محمود علاء قلب دفاع الفريق المُعار من الزمالك سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي.

وانضم محمود علاء إلى الاتحاد السكندري قادمًا من الزمالك في الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان الزمالك قد حاول استعادة مدافعه في يناير الماضي، في الوقت الذي تمسك فيه الاتحاد السكندري باستمراره.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري: "نرحب بتجديد إعارة محمود علاء أو تفعيل بند شرائه من الزمالك".

وأضاف: "الأمور استقرت داخل نادي الاتحاد السكندري بعد عودة محمد مصيلحي، ومازلنا في ننظر وعد وزير الشباب والرياضة لنا بتوفير دعم المنشآت".