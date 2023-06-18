علاء عزمي: هدفنا من مسلسل "رسالة الإمام " إعادة قراءة التاريخ

قال الكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي إن مسلسل "رسالة الإمام" استطاع أن يجمع بين الوقائع التاريخية والدراما، ونجح في تصوير شخصية الإمام الشافعي على المستوى الاجتماعي وتقديم العادات والتقاليد المصرية. وأشار عزمي إلى أنه كان من الصعب العثور على مصادر توثق هذه الأمور.

وأضاف عزمي أن مهمة صناع المسلسل كانت تتمثل في تقريب الواقع وتقديم الثوابت التاريخية بدقة، وعرض ما كان يحدث في مسجد عمرو بن العاص في تلك الفترة، والذي كان يشبه البرلمان الشعبي.

وأشار عزمي إلى أن فريق العمل كان يتمتع بخيال منضبط ومنطقي يتماشى مع التاريخ والشخصيات المعروفة فيه، وهذا يعتبر قيدًا تاريخيًا.

وأشار عزمي إلى أن الدراما الغربية في مناطق أخرى تقدم نقدًا للتاريخ من خلال إعادة تفسيره، وهناك أفلام ومسلسلات لا تتعلق بالواقع التاريخي الذي تناولته، مثل فيلم "أوغاد منبوذون"، بينما في العالم العربي، لا يمكننا فعل ذلك، وما حدث في رسالة الإمام هو تقديم خيال منضبط مرتبط بشكل وثيق بالواقع التاريخي الذي لا يمكن تجاهله.

وأكد الباحث علاء عزمي أنهم لم يفكروا في رسالة الإمام كعمل ديني، ولكنهم قدموا عملًا تاريخيًا يحتوي على عدد من الإشكاليات الفقهية.

وعن أسباب تأخر وضع عناوين المصادر للحلقة الرابعة، صرح عزمي قائلاً: تأتي هذه الأسباب بعد الانتقادات التي وجهت للمسلسل، وأيضًا للإشارة والتأكيد على أن ما نقدمه هو معالجة درامية ولا يمكن أن نصفه بعمل وثائقي، لأننا إذا فعلنا ذلك يصبح الأمر تدليسًا لقد كان هدفنا من مسلسل رسالة الإمام إعادة قراءة التاريخ بشكل مختلف وإثارة الأسئلة والحصول على إجابات، وما تم وضعه من مصادر في التتر والتي رجعنا إليها يمكننا أن نقول إنها لم تتجاوز ثلث المصادر التي رجعنا إليها.

وأشار عزمي إلى أن العمل الدرامي يجب أن يكون جزءًا من الخيال، لأن الدراما تعتبر جزءًا كبيرًا من التسلية، إلى جانب دعم بعض الأمور الوجدانية، يمكن النظر إلى مسلسل رسالة الإمام بمثابة وثيقة يمكن الانطلاق منها لمعرفة تفاصيل الحدث التاريخي.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة “الدراما التاريخية في الميزان”، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير، ونظمها مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، بحضور الكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسؤول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، وحاوره الكاتب الصحفي وسيم عفيفي، وأدار الحوار الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز.