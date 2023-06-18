"العربية للتنمية الإدارية" تعقد ندوة عن جائزة التميز الحكومي العربي بجامعة المنصورة

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، ندوة تعريفية عن جائزة التميز الحكومي العربي، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وفي كلمته بافتتاح الندوة، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن كافة المؤسسات في الدول العربية مدعوة إلى المشاركة بفاعلية في جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، للمنافسة على فئاتها المؤسسية أو الفردية، وأن هذه المشاركات ستسهم في دعم جهود نشر ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية العربية، وتحفيزها للارتقاء بمستويات الأداء والخدمات المقدمة بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات العربية.

وشدد مدير عام المنظمة على أهمية الندوة في التعريف بالجائزة وفئاتها، ومعايير التقييم، وآلية المشاركة فيها، والاستفادة من معاييرها كخارطة طريق نحو التميز في الأداء المؤسسي.

- الجائزة تشكل فرصة لكافة المؤسسات العربية للتعريف بممارساتها

وأوضح الدكتور ناصر القحطاني أنّ جائزة التميز الحكومي العربي تشكل فرصة لكافة المؤسسات العربية للتعريف بممارساتها، ونماذج عملها، وتحفيز موظفيها على تبني مبادئ التميز والارتقاء بالعمل المؤسسي في الدول العربية، كما عبر عن شكره وتقديره لجامعة المنصورة ممثلة في رئيس الجامعة، للاستقبال الحافل، وللجهود المبذولة لتطوير الجامعة والأجهزة التابعة لها من أجل أداء أفضل.

من جانبه قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن المبادرة بإطلاق جائزة التميز الحكومي العربي واحتضان المنظمة العربية للتنمية الإدارية لها هو عمل خلاق ومميز، وأن المشرفين على الجائزة سيعملون بدقة ومهنية لضمان الحيادية في اختيار المتقدمين لها.

- الهدف من الجائزة تحفيز القيادات لتبني الفكر الإداري الابتكاري

وأضاف رئيس الجامعة أن الجائزة ستسهم في إبراز الأفكار والمبادرات الخلاقة، مشيراً إلى أن الهدف من الجائزة تحفيز القيادات لتبني الفكر الإداري الابتكاري، وتطوير وتحسين الخدمات، ونشر وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العربية في مجال الإدارة العامة.

وقد تناولت الجلسة التعريفية الأولى للندوة عرض فيلم قصير عن الجائزة، وشرح أهداف وفئات ومعايير الجائزة، كما شملت الجلسة الثانية على شروط وآليات المشاركة بالجائزة، وكيفية إنشاء حساب، وتعبئة طلبات المشاركة على النظام الإلكتروني، كما تم استقبال الاستفسارات والمداخلات من المشاركين حول الجائزة.

جدير بالذكر، أن المنظمة قد أطلقت جائزة التميز الحكومي العربي في عام 2019 بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لتمثل نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية وتوفر منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات، وإبراز التجارب العربية المتميزة ضمن 15 فئة مؤسسية وفردية.