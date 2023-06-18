الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى فتحي: مستمر مع بيراميدز في الموسم الجديد

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

تحدث مصطفى فتحي، لاعب منتخب مصر وفريق بيراميدز، عقب الفوز الذي تحقق على جنوب السودان بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة.

وافتتح مصطفى فتحي أهداف منتخب مصر في المباراة، التي حقق فيها الفراعنة الانتصار.

وقال مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "سعيد بتحقيق الفوز في المباراة، لقد فعلنا ما علينا في المرحلة الأولى للتأهل لأمم أفريقيا، وسنركز في المرحلة المقبلة بشكل أكبر".

وأضاف: "فيتوريا لديه ميزة رائعة، وهو أنه لا ينظر إلى أسماء الأندية ويضم اللاعبين المميزين بغض النظر عن الفرق التي يلعبون فيها، كما يطالبنا بالتركيز مع أنديتنا".

وتابع: "هو يتركنا نلعب بحرية في الخط الهجومي ويمنحنا الكثير من الحلول".

واختتم: "مستمر مع بيراميدز في الموسم الجديد".

مصطفى فتحي البرتغالي روي فيتوريا بيراميدز جنوب السودان منتخب مصر

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