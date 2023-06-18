لميس جابر لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا اغتيال عبد الناصر بقميص ناسف

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إنها حتى عام 2010 لم تعطي أي خيانة من كمية الإخوان الموجودين في البرلمان، مضيفة: "في مرة كتبت مقالًا والله يرحمه عبد كمال قالي إنتي مع الإخوان ولا إيه؟".

وأضافت جابر خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "يوم الجمعة 28 يناير عام 2011 كنت ببعت فاكس ولاقيت في الشارع ناس ماشيين بسكاكين وسنج وجنازير وكرابيج".

وتابعت: "أخدت بالي إنهم هاجموا أكثر من محل عدا محلين بعينهم ففهمت وعرفت إن مفيش إبداع عند الإخوان من الأربعينات".

واستكملت: "أول سيارة مفخخة استهدفت بيت النحاس، ومحاولة اغتيال النحاس عدة مرات بالمتوسكلات والرشاشات أمام بيته، وقضية السيارة الجيب في عام 48".

وأشارت إلى أن محمود عبد اللطيف الذي اتهم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر عند التحقيق معه تحدث عن قميص ناسف عبارة عن قميص مترصص به ديناميت ويدخل على عبد الناصر ويوصل الأسلاك ويأخذ ناصر بالحضن.

وأردفت: "الولد خاف يعمل ده، هما حاولوا كذا محاولة قبل دي".