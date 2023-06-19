الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونقل بالقليوبية

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

‏أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بمنطقة أبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وجرى  نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

 

  تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث أعلى طريق القناطر الخيرية اتجاة الطريق الدئرى بمنطقة أبو الغيط التابعة لدائرة مركز ومدينة القناطر الخيرية.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الى موقع الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفى لاسعافهم ورفع السيارات المتسببة فى الحادث إلى جانب الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح السائقين والمسافرين 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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