عبد المجيد عبد العزيز: "رسالة الإمام" نواة لصناعة دراما تاريخية بمعايير عالمية

أكد الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز على أهمية مسلسل "رسالة الإمام" كنموذج جديد في الدراما المصرية التاريخية. وقد اختير هذا المسلسل ليكون محور مناقشتنا اليوم بسبب انقطاع الدراما المصرية عن تقديم الأعمال التاريخية لفترة طويلة.

وقد حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، وهو أمر غير متوقع خاصةً أن الدراما التاريخية كانت تعاني من قلة الاهتمام والمشاهدة، ويُعَدُّ هذا المسلسل مثالًا على مكانة الدراما التاريخية المصرية في الوقت الحالي.

وأشار عبد العزيز إلى أن الدراما التاريخية تعتمد بشكل كبير على التراث كمصدر رئيسي لها، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق بينها وبين السينما والمسرح، مضيفًا أن الناقد الفني الدكتور أحمد الحضري أشار في كتابه "موسوعة تاريخ السينما المصرية" إلى أن أول فيلم تاريخي في مصر كان فيلم "الفرعون الذهبي توت عنخ أمون".

وأضاف عبد العزيز أن العديد من النقاد الفنيين يرون أن الدراما التاريخية في السينما المصرية لم تصل بعد إلى مستوى الجودة والمعايير العالمية، ومن هنا يطرح السؤال عن معايير الجودة العالمية وكيفية تحقيقها في الأعمال الدرامية التاريخية المصرية، هل تحققت هذه المعايير في مسلسل "رسالة الإمام"؟ وهل يمكن أن يكون الإمام بمثابة الانطلاقة للريادة في الدراما التاريخية المصرية بمعايير عالمية؟ هذا هو السؤال الأبرز الذي سيتم مناقشته في ندوتنا.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة “الدراما التاريخية في الميزان”، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير، ونظمها مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، بحضور الكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسؤول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، وحاوره الكاتب الصحفي وسيم عفيفي، وأدار الحوار الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز.