الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عبد المجيد عبد العزيز: "رسالة الإمام" نواة لصناعة دراما تاريخية بمعايير عالمية

عبد المجيد عبد العزيز:
عبد المجيد عبد العزيز: مسلسل رسالة الإمام "نواة للانطلاق

أكد الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز على أهمية مسلسل "رسالة الإمام" كنموذج جديد في الدراما المصرية التاريخية. وقد اختير هذا المسلسل ليكون محور مناقشتنا اليوم بسبب انقطاع الدراما المصرية عن تقديم الأعمال التاريخية لفترة طويلة. 

وقد حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، وهو أمر غير متوقع خاصةً أن الدراما التاريخية كانت تعاني من قلة الاهتمام والمشاهدة، ويُعَدُّ هذا المسلسل مثالًا على مكانة الدراما التاريخية المصرية في الوقت الحالي.

وأشار عبد العزيز إلى أن الدراما التاريخية تعتمد بشكل كبير على التراث كمصدر رئيسي لها، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق بينها وبين السينما والمسرح، مضيفًا أن الناقد الفني الدكتور أحمد الحضري أشار في كتابه "موسوعة تاريخ السينما المصرية" إلى أن أول فيلم تاريخي في مصر كان فيلم "الفرعون الذهبي توت عنخ أمون".

وأضاف عبد العزيز أن العديد من النقاد الفنيين يرون أن الدراما التاريخية في السينما المصرية لم تصل بعد إلى مستوى الجودة والمعايير العالمية، ومن هنا يطرح السؤال عن معايير الجودة العالمية وكيفية تحقيقها في الأعمال الدرامية التاريخية المصرية، هل تحققت هذه المعايير في مسلسل "رسالة الإمام"؟ وهل يمكن أن يكون الإمام بمثابة الانطلاقة للريادة في الدراما التاريخية المصرية بمعايير عالمية؟ هذا هو السؤال الأبرز الذي سيتم مناقشته في ندوتنا.

جاء  ذلك خلال فعاليات ندوة “الدراما التاريخية في الميزان”، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير، ونظمها مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، بحضور الكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسؤول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، وحاوره الكاتب الصحفي وسيم عفيفي، وأدار الحوار الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز.

 

 

الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز الدراما المصرية رسالة الإمام وضع ومكانة الدراما التاريخية المصرية في الوقت الراهن علاء عزمي

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

"شهيدة الثانوية العامة".. تفاصيل وفاة مراقبة داخل اللجنة

نشرة الحوادث: علاقة مشبوهة بمحامية مع قاتل طبيب الساحل ونجاة 15 طالبًا من الموت

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء كلية للإعلام مع وفد الوطنية للصحافة

شكرى يكشف لـ"الدستور" نتائج مبادرة السلام الإفريقية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران