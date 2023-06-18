الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باكستان: يومًا للحداد على المواطنين ضحايا مركب اليونان

رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان

 أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، يوم حداد وطني على المواطنين الذين لقوا حتفهم عندما غرقت سفينة الصيد المليئة بالمهاجرين التي كانوا فيها قبالة الساحل اليوناني.

وكان على متن السفينة ما يصل إلى 750 رجلاً وامرأة وطفل من سوريا ومصر والأراضي الفلسطينية وباكستان، في محاولة للوصول إلى أقاربهم في أوروبا، دافع خفر السواحل اليوناني عن رده على المأساة التي خلفت أكثر من 500 مهاجر يُفترض أنهم غرقوا. وغرقت السفينة يوم الاربعاء.

وأعرب شريف عن حزنه للمأساة وقال إن يوم الإثنين سيكون يوم حداد، حيث يرفرف العلم الوطني على نصف الموظفين.

 

رئيس الوزراء الباكستاني باكستان حداد يوم وطنى المواطنين

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