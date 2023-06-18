الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد "فتاة الفستان الأزرق".. كيف يعاقب القانون على اختراق الخصوصية؟

فتاة الفستان الأزرق
فتاة الفستان الأزرق

كشفت المحامية نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن كيفية معاقبة القانون علي اختراق الخصوصيةن تعليقاً علي رقص السيدة صاحبة الفستان الأرزق في فرح صديقتها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه بخصوص الرقص داخل الأفراح فهذا أمر طبيعي ومتعارف عليه في كل الأفراح وكل الأماكن.

وأضافت أن مشاركة الناس للفيديو أمر طبيعي ووارد أن يكون من أحد الحاضرين في الفرح وحتى هذه اللحظة الأمر طبيعي.

وتابعت: "لكن الغير طبيعي هو محاولة البعض لاستخدام هذا الفيديو لممارسة الإرهاب على المجتمع عن طريق ادعاء الفضيلة أو أن هذا مخالف لمعتقده، هؤلاء هم قوادين لأن مفهوم القواد في المجتمع والقانون هو الشخص الذي يتاجر بالسيدات".

وأشارت إلى أنه إذا كان هذا الفعل أو الفيديو ضد قناعات الشخص لن ينشره من البداية والنوع الآخر هو الذي يمارس إرهاب ضد المجتمع كله عن طريق ادعاء الفضيلة وأن هذه إهانة للمجتمع أو إهانة للحجاب.

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