الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز يطلق عبر "آخر النهار" مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

محمد الباز
محمد الباز

أطلق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عبر برنامج "آخر النهار"، مبادرة لدعوة الجزارين لتخفيض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال، خلال برنامجه المُذاع على قناة "النهار"، إنه تحدث مع جزار يدعى "علي" في البحيرة يبيع الكيلو بـ220 جنيهًا، وأكد أن هذا الرقم يحقق له أرباحًا.

ووجه "الباز"، رسالة للجزارين، قال: "بلاش تحف في المكسب، ممكن تكسب مكسب معقول والأسعار تقل، فإذا كان عندك فرصة تكسب وتيسر على الناس ليه متعملش ده؟".

وأضاف: "أي جزار سيعلن الانضمام للمبادرة يبعت لنا اسمه، وإحنا هنقول اسمه هنا في البرنامج وهنقول على المكان اللي فاتح فيه المحل بتاعه، وهنتكلم معاه في البرنامج".

محمد الباز اخر النهار أسعار اللحوم الجزارين

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