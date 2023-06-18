"شهيدة الثانوية العامة".. تفاصيل وفاة مراقبة داخل اللجنة

خرجت المعلمة أمل فتحي عبد الله من منزلها في الساعات الأولى من صباح اليوم، مستهدفة لجنة الثانوية العامة بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، لأداء عملها في مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2023.

ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ رجعت إلى منزلها جثة هامدة قبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان، حيث وافتها المنية بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة داخل اللجنة وأمام الطلاب.

على الفور تم نقلها المستشفى ولكن كان قضاء الله نفذ وخرجت روحها الطاهرة للقاء ربها.

تفاصيل الواقعة:

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، بوفاتها أثناء أداء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، نتيجة أزمة قلبية حادة ، وتم نقلها إلى مستشفي القاهرة الجديدة لمحاولة إسعافها ولكن وافتها المنية.

نقيب المعلمين:

على الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كرم عبد اللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة في مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم، وسرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.