الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة "ديانج".. مالي تحقق فوزًا ثمينًا على الكونغو وتبلغ أمم إفريقيا 2023

منتخب مالي
منتخب مالي

حجز منتخب مالي، مقعده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، وذلك عقب تغلبه خارج قواعده، على مضيفه منتخب الكونغو، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (ألفونس ماسيمبا ديبات) بالعاصمة برازافيل، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة السابعة للتصفيات.

ورفع منتخب مالي، رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الكونغو، عند 6 نقاط، في المركز الثالث.

افتتح إبراهيما كونيه، التسجيل في الدقيقة 62، ثم أضاف نيني دورجيليس، الهدف الثاني في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة، مشاركة أليو ديانج، لاعب الأهلي، مع منتخب مالي، منذ بدايتها، قبل أن يخرج بديلًا في الدقيقة 70، ليحل محله دورجيليس، صاحب الهدف الثاني.

وكان منتخب جامبيا، قد تغلب على مضيفه منتخب جنوب السودان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب جامبيا، رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني، ، معززًا حظوظًا في المنافسة على التأهل للنهائيات، بينما تجمد رصيد منتخب جنوب السودان، عند 3 نقاط، في ذيل الترتيب، ليودع رسميًا منافسات التصفيات.

مالي كأس الأمم الإفريقية 2023 الكونغو أليو ديانج جامبيا جنوب السودان

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