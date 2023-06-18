"الدستور" تنشر التفاصيل الكاملة لأولى حفلات "مدحت والكبار" على المسرح الكبير بالأوبرا

يستعد النجم مدحت صالح، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بمشاركة عازف البيانو الكبير عمرو سليم وفرقته الخاصة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

تفاصيل حفلات مشروع "مدحت والكبار" بالأوبرا

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن الحفل من المقرر أن يقام ضمن مشروع “مدحت والكبار” الذي تم بالاتفاق بين الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان الكبير مدحت صالح، ويكون بذلك "باكورة" حفلات هذا المشروع الفنى والموسيقى الفريد من نوعه خاصة أنه يُقام في إطار الحفاظ على الموروث الغنائي وفنون الموسيقى الجادة بكل أشكالها، على أن يقوم مدحت بالغناء لعدد من الموسيقيين والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي.

كما يضم المشروع جانبًا كبيرًا من إسهامات مدحت صالح الفنية من خلال تقديمه باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، وبذلك يسجل المشروع أحد أهم الأحداث الفنية والإبداعية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية لمخاطبة وجدان الجمهور، من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

تذاكر وبرنامج حفل مدحت صالح بالأوبرا

ومن المقرر أن تعلن إدارة الأوبرا عن تفاصيل الحفل كاملًا خلال أيام، وتطرح التذاكر الخاصة بالحفل بثلاث فئات مختلفة، على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا وداخل شباك التذاكر.

ويبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، يقدم مدحت صالح، خلال الحفل برنامج فني مميز لجمهوره، يتضمن نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تعقد مؤتمراً صحفياً، في الواحدة والنصف ظهر غدًا الإثنين، للإعلان عن كافة تفاصيل المشروع الفني "مدحت والكبار"، بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

ويحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.