الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"رجل أحمق".. داعية ينفعل على الهواء من سوء معاملة زوج لزوجته

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الإسلام حمى المرأة من الرجل الأحمق، والأحمق هنا يُقصد به الرجل كثير الطلاق، وهنا هذا الرجل يكون قليل العقل. 

معاملة النبي للنساء 

وانفعل علي على الهواء مباشرة ، خلال لقائه ببرنامج “بنت البلد” مع الإعلامية الفنانة نشوى مصطفى، المذاع عبر فضائية “تن”، لنصرة سيدة كانت تطلب منه الحل الأمثل للتعامل مع زوجها الذي لا يعرف عن منزله شيئا سوى أنه يلبي احتياجاتها وأولادها المالية، ولكن هذه التلبية يقابلها التعنيف المستمر والتبلد في المشاعر والرحمة داخل الأسرة.

رفقاً بالقوارير 

وأضاف في حديثه، أن النبي صلى الله وعليه وسلم أوقف القافلة للسيدة صفية رضي الله عنها، ومسح دموعها بيده الشريفة، معبراً: "رفقاً بالقوارير، وما يُكسر داخل النساء يصعب إصلاحه". 

وتابع: "هذا الرجل قليل العقل وأحمق، احتوي زوجتك بدلاً من أن تنظر في الخارج، الإسلام أتى للحفاظ على المنازل من الهدم، ومعاملة الزوج لا يرضاها الله ورسوله، ولو قادرة تصرفي على عيالك عيشي لوحدك واطلبي الانفصال".

محمد علي داعيه اسلامي الرجل الأحمق في الاسلام رفقا بالنساء بنت البلد

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