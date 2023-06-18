الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد عيد الأضحى 2023 في المملكة العربية السعودية ووقفة عرفات

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يتحدد موعد عيد الأضحى 2023 في بلدان العالم حسب ما تعلنه المملكة العربية السعودية كون أرضها تحتضن الحجيج من مسلمي الأرض أجمعين، وتكون وقفة العيد يوم عرفات الذي يقف عليه زوار البيت الحرام ليتموا الركن الأعظم الحج، وفي وقت سابق أعلنت السعودية أن غدًا، الإثنين، الموافق 19 يونيو 2023، هو أول أيام ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية 

أعلنت المملكة العربية السعودية، موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية وأشارت إلى أن غدا غرة ذي الحجة الموافق 19 يونيو 2023، وبذلك تكون وقفة عرفات الموافقة 9 ذي الحجة، الثلاثاء 27 يونيو.

موعد عيد الأضحى 2023 فى السعودية

وفي السياق ذاته أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، مشيرًا إلى أن الهلال سيمكث اليوم، الأحد 18 يونيه،  في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو.

 

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وتابع المنيع في بيانه بدأ شهر ذي الحجة يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 م، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023م، هو يوم عرفة، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023م هو يوم عيد الأضحى.

 موعد عيد الأضحى في مصر

 أما عن موعد العيد في مصر، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الأضحى 2023 في مصر، حيث أوضح أنه وفقًا للحسابات الفلكية، ستكون وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، وستبدأ أيام عيد الأضحى في مصر من يوم الأربعاء 28 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الحكومي في مصر 

ومن ناحية أخرى، يتساءل المصريين عن موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع الحكومي وعدد الأيام ومن المفترض أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2023 للعاملين في القطاع الحكومي من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وتستمر حتى السبت 1 يوليو، ومن ضمنها إجازة ثورة 30 يونيو، ليكون عدد أيام الإجازة لموظفي القطاع الحكومي 5 أيام كاملة.

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