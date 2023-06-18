الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. مصطفى فتحى يمنح منتخب مصر التقدم على جنوب السودان

منتخب مصر
منتخب مصر

مرت 30 دقيقة من مباراة مصر وجنوب السودان الودية المقامة على ستاد القاهرة، وأصبحت النتيجة تقدم الفراعنة بهدف دون رد.

وجاء الهدف في الدقيقة 23 بعد تمريرة من كهربا وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة من زاوية ميتة بمحاذاة خط الملعب سكنت الزاوية الضيقة للحارس خميس دانيال داك.

وفي الدقيقة 27 كاد أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني بعدما استقبل تمريرة طولية قبل أن يتسلم الكرة ويسدد كرة قوية بقدمه اليسرى بجوار القائم.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- ياسر إبراهيم- علي جبر- أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين- محمود حمادة- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى فتحي- محمود كهربا- محمود تريزيجيه.
 

مصطفى فتحي منتخب مصر منتخب جنوب السودان مباراة ودية

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