بوريل: مصر دورها أساسى في حل كل الصراعات الإفريقية

قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية الأوروبي، إنه يدرك أن مصر دورها أساسي قي حل كل الصراعات الإفريقية.

وأكد منسق السياسة الخارجية الأوروبي، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجميع عرف قصة غرق المهاجرين في البحر المتوسط، وهذا الحادث يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الهجرة غير المشروعة بقدر الإمكان.

وأضاف، أن الأزمات المحيطة بالدولة المصرية تؤثر عليها بالفعل، حيث تستقبل مصر آلاف الوافدين من البلدان المختلفة غير المستقرة، بالرغم من تعدادها السكاني المرتفع، وتلك الجهود المصرية مقدرة على النطاق الدولي.

وذكر أن مصر ستكون عنصرا استراتيجيا للحوار والشراكة بالقارة الإفريقية.

وأشار إلى أنه يؤمن بأن القارة الإفريقية بحاجة إلى المزيد من المشروعات الاستثمارية.