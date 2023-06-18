القومي للبحوث الفلكية: فلكيا العيد الأربعاء.. ومعلومات "الدولي للفلك" غير دقيقة

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المركز الدولي للفلك يستخدم المعلومات التي تثير البلبلة ويحرص دائماً على إثارة الشائعات، لذا يمكن القول أن المعلومات الصادرة عن هذا المصدر ليست دقيقة في كثير من الأحيان.

استطلاع الهلال

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات فلكية قادرة على استطلاع رؤية الهلال بشكل دقيق، لذا لا يمكن الاعتماد على المعلومات الفلكية القادمة من الخارج.

قرار المفتي

وتابع: "قرار المفتي بشأن رؤية هلال شهر ذي الحجة سيتم الإعلان عنه اليوم بعد اتمام عملية الاستطلاع".