الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: "أبذل كل جهدى لاستقرار ووحدة السودان"

مالك عقار
مالك عقار

وجه مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الشكر إلى الدولة المصرية على حسن استقبال أبناء الشعب السوداني. 

وقال عقار، خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه منذ قدومه إلى السودان في عام 2020 كان همه الأول تحقيق الاستقرار والوحدة في السودان.

وأضاف: "عندما تم تعييني لمنصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قبلت بشرط واحد وهو أن يكرس جهده واهتمامه لإحلال السلام في السودان والمساهمة في إيقاف الحرب الدائرة في السودان".

مالك عقار: الحرب الحالية أكبر صدمة تلقتها الدولة السودانية والشعب

وأكد عقار أن السودان تأثر كثيرًا بالحرب الحالية، معتبرًا الحرب أكبر صدمة تلقتها الدولة السودانية وشعبها.

وتابع: "ما زلت أبذل كل جهدي لإنهاء هذه الحرب بكل الوسائل المتاحة"، مشيرًا إلى أنه يلتقي رؤساء دول الجوار من أجل إحلال السلام والاستقرار.

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