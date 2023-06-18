الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لصان من بلبيس وراء سرقة دراجة نارية من الزقازيق

حبس
حبس

نجحت الجهود الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعليقا مدعوما بمقطع فيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية مملوكة لأحد الأشخاص حال توقفها أمام أحد المحال التجارية بالشرقية. 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 /5 /2023 تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق من والدة الشاكى بسرقة دراجة نارية ملكها حال توقفها أمام أحد المحلات الكائنة بدائرة القسم. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "شخصين- مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها وكذا مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الدراجة النارية لمالكتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ارتكاب الواقعة أحد المحال التجارية التواصل الإجتماعى فيس بوك الدراجة النارية الزقازيق المحال التجارية دون لوحات معدنية قسم شرطة أول الزقازيق مركز شرطة بلبيس مركبة توك توك مدينة الزقازيق

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