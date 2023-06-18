لصان من بلبيس وراء سرقة دراجة نارية من الزقازيق

نجحت الجهود الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعليقا مدعوما بمقطع فيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية مملوكة لأحد الأشخاص حال توقفها أمام أحد المحال التجارية بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 /5 /2023 تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق من والدة الشاكى بسرقة دراجة نارية ملكها حال توقفها أمام أحد المحلات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "شخصين- مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها وكذا مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الدراجة النارية لمالكتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.